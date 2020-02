Stringer/Reuters Em LA, Bezos deve ficar mais próximo do centro de operações da Amazon Prime Video

A mansão mais cara da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, tem um novo dono. O fundador da Amazon, Jeff Bezos abriu o cofre e desembolsou US$ 165 mi em uma propriedade de nove acres em Beverly Hills, de acordo com o jornal The Wall Street Journal. A Warner State, nova residência de Bezos, pertencia à David Geffen, executivo e produtor de filmes.

Todo o negócio de compra da propriedade em LA significou um gasto de apenas 0,125% da fortuna de Bezos, estimada em US$ 131 bi. É como se alguém que ganhasse US$60 mil por ano gastasse apenas US$ 75 em uma casa. O empresário já tinha desembolsado também cerca de US$ 80 mi em alguns apartamentos em Nova York, no ano passado, o deixando com algumas boas opções de estadia nos Estados Unidos.

Projetada na década de 30 para Jack Warner, ex presidente da Warner Bros, a Warner State levou 10 anos para ficar pronta e, além dos luxuosos terraços, conta com casas de hóspedes, quadras de tênis e até um campo de golfe.