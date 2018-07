Segundo rumores, smartphone da empresa de Bezos seria anunciado em junho e terá tela 3D. Segundo rumores, smartphone da empresa de Bezos seria anunciado em junho e terá tela 3D. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Jeff Bezos, o criador da Amazon, é um homem conhecido tanto por sua capacidade de inovar quanto por sua excentricidade como superior, com pedidos intransigentes e pouca concessão de benefícios. Mas sua fama tem tudo para crescer, agora que ele foi eleito o pior chefe do mundo.

A votação foi organizada em um congresso internacional de sindicatos, na Alemanha, com mais de 20 mil eleitores. “Não gostamos do jeito da Amazon de pensar a nova economia. É um modelo insustentável e que é baseado em tratar sua força de trabalho, seja ela permanente ou transitória, como robôs sem vida”, diz Philip Jennings, secretário geral da organização.

O representante ainda questionou a imagem de inovador de Bezos:”Ele é visto como um cara criativo, mas trata seus funcionários como trabalhadores de uma fábrica no século XIX. Ele representa o lado ruim da nova economia do planeta”.

A lista contém ainda representantes do mundo da tecnologia, como o CEO da Samsung, Lee Kun-Hee, e empresários do varejo americano, como Douglas Mc Millon, do Walmart.