O fundador do site Facebook, o americano Mark Zuckerberg, participou no último sábado do programa Saturday Night Live, da rede de TV americana NBC, e encontrou o ator que o interpretou no cinema.

Jesse Eisenberg estrela o filme A Rede Social, um dos favoritos ao Oscar deste ano.

O bilionário brincou com Eisenberg a respeito do filme, que mostra as brigas na Justiça e as acusações entre os cofundadores do Facebook.

Eisenberg concorre ao Oscar de melhor ator por sua interpretação de Zuckerberg. A entrega dos prêmios ocorre no dia 27 de fevereiro, em Los Angeles.

