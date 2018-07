Em conferência com empresários italiana, Gianfranco Ravasi disse que Cristo soube usar frases curtas e essenciais

SÃO PAULO – O cardeal e presidente do Conselho Pontifício para a Cultura do Vaticano Gianfranco Ravasi disse, em encontro com empresários da imprensa italiana na quarta-feira, 25, que Jesus foi o primeiro usuário de Twitter do mundo.

“Suas frases eram curtas, com menos de 45 caracteres, mas cheias de significado. É o caso de ‘amai-vos uns aos outros’, por exemplo”, explicou o cardeal.”Um pouco como a televisão faz hoje em dia, Cristo transmitia mensagens através de histórias e símbolos”.

Além disso, o cardeal ressaltou a importância da Igreja fazer uso da comunicação digital.

“Se um padre ou clérigo não estiver interessado na comunicação, eles estão desprezando seu dever, que é o de levar a palavra adiante”, disse Ravasi, que é um usuário ativo do Twitter, com cerca de 56 mil seguidores.

Seu perfil é recheado de citações da Bíblia e de pensadores – de Shakespeare ao intelectual canadense Marshall McLuhan.

O Papa Francisco I, por sua vez, conta com 3 milhões de seguidores, mas é bem menos conectado que Ravasi, focando sua atenção em entrevistas para a mídia tradicional, com direito a longas cartas publicadas na imprensa italiana.