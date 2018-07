O presidente-executivo da Apple, Steve Jobs, vai participar de uma reunião nesta quinta-feira, 17, com o presidente norte-americano, Barack Obama, de acordo com uma fonte próxima ao encontro. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e o CEO do Google, Eric Schmidt, também vão participar da reunião, disse a mesma fonte à agência Reuters.

O encontro entre os executivos e o presidente dos Estados Unidos coincide com uma reportagem do tabloide National Enquirer com imagens de um Steve Jobs com aparência debilitada entrando na clínica de tratamento de câncer Stanford Cancer Center. A notícia não foi confirmada.

A reportagem do tabloide cita dois médicos, que não estão tratando Jobs, dizendo que ele poderia ter seis semanas de vida baseado nas imagens. As ações da Apple caiam 1% até o momento.

Jobs já se recuperou de um câncer no pâncreas uma vez, e tirou uma licença médica da Apple no mês passado. Foi a terceira licença em sete anos relacionada à saúde do cofundador da empresa.

A Apple se recusou a dar detalhes sobre o estado de saúde dele, a comentar sobre as imagens do tabloide ou a dizer quando o CEO pode retornar da licença médica.

Jobs passou por uma cirurgia em 2004 para tratar um tipo incomum de tumor no pâncreas chamado de tumor neuroendócrino. Ele passou por um transplante de fígado em 2009.

O chefe de operações, Tim Cook, assumiu o comando das operações cotidianas da Apple enquanto Jobs está de licença.

“Acho difícil que ele estaria no câmpus da Apple e ‘trabalhando’ em casa se ele estivesse tão doente assim”, disse Peter Misek, analista do banco de investimentos Jefferies. “Vê-lo em uma clínica de tratamento de câncer não seria uma surpresa”.

Obama vai a São Francisco nesta quinta-feira. Na Califórnia ele vai se encontrar com executivos de empresas de tecnologia em uma residência privada, disse a Casa Branca.

A Casa Branca tem tentado melhorar as relações com executivos. Desde que o partido Democrata foi derrotado nas eleições de novembro, o presidente tem feito um esforço para melhorar a relação com a comunidade corporativa.

A reunião desta quinta-feira deve ser relacionada a temas como a recuperação da economia norte-americana, apoio ao empreendedorismo e à geração de emprego nos Estados Unidos, segundo a Casa Branca.

O co-CEO da General Electric Jeffrey Immelt, que também era esperado para a reunião, não participará, disse um porta-voz da GE.

O site do jornal Los Angeles Times publicou a lista oficial de convidados que vão se reunir com Obama nesta quinta:

• John Doerr, Kleiner Perkins Caufield & Byers

• Carol Bartz, CEO do Yahoo

• John Chambers, CEO da Cisco Systems

• Dick Costolo, CEO do Twitter

• Larry Ellison, CEO da Oracle

• Reed Hastings, CEO da NetFlix

• John Hennessy, presidente da Universidade de Stanford

• Steve Jobs, CEO da Apple

• Art Levinson, presidente da Genentech

• Eric Schmidt, CEO do Google

• Steve Westly, fundador do Westly Group

• Mark Zuckerberg, CEO do Facebook

