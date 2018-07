Filme sobre cofundador da Apple é primeiro a usar nova ferramenta de vídeo do aplicativo para divulgação

SÃO PAULO – “Here’s to the crazy ones, the misfits, the rebels… Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do” (“Esta é para os doidos, os desajustados, os rebeldes… porque as pessoas que são malucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são aquelas que o mudam”). São as únicas palavras do mais novo trailer do filme jOBS, sobre o cofundador da Apple.

E não há mesmo tempo para mais nada. O trailer é o primeiro a usar a ferramenta de vídeo do Instagram, uma mídia que tem um limite de tempo de 15 segundos.

O texto do trailer vem da célebre campanha publicitária “Think Different”, lançada pela Apple nos anos 90 quando Jobs retornou à empresa, então em má fase.

jOBS traz Ashton Kutcher no papel do empresário e é dirigido por Joshua Michael Stern. Sua estreia nos EUA, originalmente prevista para abril, foi remarcada para 16 de agosto. No Brasil, o filme está programado para estrear em 6 de setembro.

