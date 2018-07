Post publicado no:

Por Miguel Helft

Na segunda-feira, escrevi um artigo sobre a competição entre o iPhone da Apple e os smartphones que rodam o sistema operacional Android do Google. O artigo mostrava algumas vantagens e desvantagens da estratégia verticalmente integrada da Apple, de enfoque fechado, e a estratégia mais aberta do Android. E concluía citando especialistas e analistas segundo os quais o Android, e talvez outros sistemas, provavelmente terão sucesso, mas que a Apple não tem motivos para se preocupar.

A Apple não quis comentar o artigo. Mas, na segunda-feira, Steven P. Jobs, o diretor executivo da companhia, tratou da questão na conferência por telefone da Apple sobre os resultados do quarto trimestre. Foi algo inusitado, porque Jobs não costuma participar destas reuniões. Entretanto, ele disse que não poderia deixar passar a oportunidade de falar sobre o primeiro trimestre (quarto trimestre fiscal) em que a Apple apresentou receitas de US$ 20 bilhões.

Jobs destacou que a companhia vendeu 14,1 milhões de iPhones no período, com um aumento de 91% em relação ao mesmo período do ano passado. A Apple vendeu os aparelhos mais rapidamente do que todo o mercado de smartphones.

Steve Jobs afirmou que o Android é muito fragmentado por causa da diversidade de fabricantes. FOTO: Robert Galbraith/REUTERS

Depois, fez um ataque veemente contra o Android e uma defesa enérgica da Apple.

“Na realidade, achamos que a discussão em torno da estratégia aberta ou fechada não passa de uma cortina de fumaça para tentar ocultar a verdadeira questão, ou seja, o que é melhor para o cliente: a estratégia fragmentada ou a integrada”, disse Jobs. “Achamos que o Android é muito, mas muito fragmentado e fica mais fragmentado a cada

dia”.

Jobs observou que os principais fabricantes do Android, como HTC e Motorola usaram suas próprias interfaces de usuários em seus aparelhos e que diferentes versões do sistema operacional com capacidades diferentes estão embutidos em aparelhos diferentes provocando dores de cabeça tanto nos consumidores quanto nos desenvolvedores de aplicativos. Jobs afirmou que às vezes o Android permite que os usuários sejam os “integradores dos sistemas”.

“Achamos que este é um enorme ponto positivo da nossa estratégia em comparação com a do Google”, afirmou Jobs. “Vendendo a usuários que querem que seus aparelhos simplesmente funcionem, acreditamos que o sistema integrado sempre se imporá ao fragmentado”.

E acrescentou: “Estamos muito empenhados na estratégia integrada, não importa quantas vezes o Google tente caracterizá-la como fechada”.

“E estamos confiantes de que ela sobrepujará o sistema fragmentado do Google, não importa quantas vezes o Google tente caracterizá-lo como aberto”.

Jobs não estava apenas criticando o Google. Um pouco menos inflamado, e talvez com um certo tom de menosprezo, ele também criticou a Research In Motion (R.I.M.), fabricante do BlackBerry. Jobs observou que o iPhone bateu o BlackBerry, que vendeu 12,1 milhões de aparelhos no último trimestre.

“Agora superamos a R.I.M. e não acredito que ela consiga nos alcançar no futuro previsível”, falou. Jobs disse que a R.I.M. agora será obrigada a ousar mais e a tornar-se uma plataforma de software. “A R.I.M. tem uma enorme montanha para escalar pela frente”.

Jobs falou também dos que querem competir com o iPad em tablets. Segundo ele, embora a imprensa tenha dito que, logo mais, uma “avalanche” de tablets deverá competir com o iPad, apenas uns poucos tablets serão lançados este ano. Jobs acrescentou que se trata de tablets baseados no Android e que têm telas de apenas sete polegadas, muito menores do que a de 9,7, do iPad. Um visor de sete polegadas, afirmou, é apenas 45% maior do que uma de 9.7 polegadas, e os testes do usuário da Apple mostraram que é muito pequena e faz com que o tablet se torne menos fácil de usar.

“Os tablets de sete polegadas são tweeners, grandes demais para competir com um smartfone e pequenos demais para competir com um iPad”, disse Job. Para que não haja dúvidas quanto à sua confiança, ele acrescentou: “A atual safra de tablets de sete polegadas morrerá na praia”.

Se quiserem ouvir Jobs falando sobre o iPhone versus Android, todo o seu discurso está disponível aqui (Jobs começa na marca dos 15 minutos.)

/ Tradução de Anna Capovilla

