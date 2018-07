Se algum jogador de futebol quiser fazer parte de alguma rede social, deve evitar vestir a camisa de algum clube de Manchester. United e City, as duas mais importantes equipes da cidade, proibiram seus atletas de manterem um perfil no Twitter ou Facebook. O motivo alegado é que diversos perfis falsos dos jogadores foram encontrados recentemente.

Último jogo entre os rivais de Manchester: City venceu por 2 a 1, com dois de Tévez (mas ele não vai poder se gabar pelo Twitter)

Mas no que vai ajudar a diminuir os perfis falsos proibir os atletas de criarem um oficial? O site The Next Web observou bem: o efeito seria o contrário, ou seja, criar contas oficiais nessas redes iria fazer com que o problema dos fakes diminuísse. O site propõe uma explicação mais plausível: Manchester United e Manchester City provavelemente não querem ver suas imagens arranhadas em relação aos patrocinadores por jogadores reclamando de técnicos e colocando fotos de bebedeiras, tudo de forma pública.

No Brasil, ainda nenhum clube se posicionou contra as redes sociais e Mano Menezes, técnico do Corinthians, é dono de um dos perfis mais seguidos no País.

FOTO: DIVULGAÇÃO/SITE OFICIAL