Mais de uma década depois do feito, o debate no mundo científico é outro. Será que a inteligência artificial pode zerar o Super Mario Bros?

Sim, você leu certo. Uma competição promovida pela Universidade de Copenhagen, na Dinamarca, testará diferentes escolas de programação de computadores para saber qual delas apresentará melhores resultados no joguinho da Nintendo.

A intenção é confrontar projetos exatos e matemáticos com softwares de inteligência artificial que aprendem com os próprios erros. “Um objetivo direto como esse é ótimo para compará-los”, disse o organizador da disputa, o professor Julian Togelius, à revista New Scientist.

A versão usada será uma recriação do jogo em Java, e os melhores projetos ganharão prêmios simbólicos de até US$ 200. Os vencedores serão anunciados na Conferência de Inovação em Games, em Londres, em agosto.