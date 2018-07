SÃO PAULO – Imagine como seria jogar uma partida de videogame com mais de 50 mil pessoas dividindo os comandos de um único personagem. Pois essa ideia maluca virou realidade com o Twitch Plays Pokémon (TTP), um canal do Twitch que, através de uma modificação em seu código, permitiu aos usuários enviar comandos pelo chat para serem executados no jogo ao vivo.

“É inovador. Nossa meta até agora era mostrar que games são uma fonte de entretenimento em vídeo, mas esse jogo nos devolveu a interatividade”, diz Matthew Di Pietro, vice-presidente de marketing do Twitch.

Até o fechamento desta edição, mais de 37 milhões de pessoas acompanharam a saga de Red, o protagonista do game, tentando vencer adversários e capturar todas as criaturas do jogo, criado há 18 anos pela Nintendo para o Game Boy. Além da enorme audiência, a partida movimentou a web com piadas internas, vídeos e até mesmo debates sérios sobre a “inteligência coletiva da internet”.

“Não esperava tanta popularidade, no máximo umas 300 pessoas me acompanhando”, disse o criador da brincadeira, que se manteve anônimo, em entrevista ao The Guardian.

Os primeiros momentos do TTP foram anárquicos: não raro, era possível ver Red andando sem rumo pelo cenário graças à pouca coordenação coletiva dos jogadores. Após passar mais de 24 horas sem conseguir superar um desafio, o inventor do game criou o modo democracia, em que há uma rápida votação para escolher o próximo passo do personagem.

“Para mim, é uma grande brincadeira. Pouca gente no jogo queria mesmo avançar”, diz o narrador Gustavo Ruzza. Surpreendentemente, a aventura encontrou seu fim na madrugada do último sábado, depois de ininterruptos 16 dias e 7 horas de jogo. Mas já há outra partida, da geração seguinte de Pokémon, em execução. “Isso é mais que um jogo. É um novo caminho interativo para os games”, diz Di Pietro. “É incrível.”