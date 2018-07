A versão original da foto, do site dos EUA, exibe um executivo negro no centro, e na versão polonesa observa-se que a cabeça do personagem central foi substituída pela de um rapaz branco.

A Microsoft foi criticada no Twitter e em blogs ontem, tanto por racismo quanto por falta de habilidade em manipulação de fotos. No fim da noite, no Twitter corporativo da empresa, eles pediram desculpas e corrigiram o site polonês, colocando de volta a imagem do site original. A empresa também prometeu apurar o responsável pela manipulação da foto.