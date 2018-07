Jogo desenvolvido pelo Google sincroniza resposta entre o computador e o celular

SÃO PAULO – Apostando na possibilidade de ter uma resposta em tempo real na conexão Wi-Fi entre dispositivos móveis e desktop, o Google lançou o game Chrome Super Sync Sports. Enquanto toda a ação do jogo acontece na tela do computador, os comandos são todos feitos no celular ou tablet.

O Chrome Super Sync Sports é uma game simples, que lembra jogos clássicos de esportes olímpicos, como Track & Field. São três modalidades disponíveis: corrida, natação e bicicleta.

O caminho para a interação começa ao acessar no computador o endereço chrome.com/supersyncsports e selecionar uma modalidade. Você receberá um código, que deve ser digitado no tablet ou no smartphone ao acessar o endereço g.co/. Outros navegadores também suportam o game.

Com os aparelhos conectados, basta escolher um personagem e começar a jogar. Até quatro pessoas podem dividir a tela ao mesmo tempo. Um ranking mundial organiza e exibe os melhores resultados.

O game funciona na versão 15 do Chrome e nos aparelhos móveis que tenham no mínimo Android 4.0 ou iOS 4.3. Para conseguir criar este game, a equipe de desenvolvedores utilizou recursos de HTML 5, como o WebSockets, responsável em fazer a conversa entre móvel e desktop funcionar em tempo real.