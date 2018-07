FOTO: REPRODUÇÃO FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – Um dos jogos mais populares do Windows, o ‘Paciência’, estará disponível no Windows 10, segundo o site The Verge. O game havia sido retirado no Windows 8, gerando reclamações de usuários.

Assim como os clássicos ‘Campo Minado’ e ‘Copas’, o ‘Paciência’, anteriormente, era disponibilizado no próprio sistema, sem a necessidade de download. Ou seja, ele vinha direto da fábrica. Novas versões do sistema operacional, porém, retiraram o jogo dentre os programas já instalados, havendo a necessidade de baixá-los da Windows Store.

A iniciativa de disponibilizar o jogo novamente junto com o sistema é um sinal de que algumas mudanças realizadas no Windows 8 não foram bem recebidas e estão sendo repensadas. Outro exemplo é o botão ‘Iniciar’. Ele havia sido totalmente retirado, mas acabou retornando numa atualização e agora será, novamente, repaginado.

Apesar dos pedidos dos internautas, os outros jogos – ‘Campo Minado’ e ‘Copas’ – não serão disponibilizados. Apenas na Windows Store.

O Windows 10 deverá ser lançado em junho, em 190 países.