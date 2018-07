Estudo mostrou que meninos tiveram notas mais altas que as meninas, por jogarem mais horas. A conclusão é de que quanto ‘mais horas, melhores notas’

Imagem de World of Warcraft, o jogo favorito dos pesquisados. FOTO: Reprodução

HELSINQUE – Um estudo da Universidade de Helsinque, na Finlândia, revela que os estudantes finlandeses de Ensino Médio que jogam videogame com frequência têm melhor nível de inglês do que os que jogam pouco ou nunca, informou nesta terça-feira, 8, a TV pública finlandesa “YLE”.

O estudo, que analisa a relação entre os hábitos lúdicos e o rendimento acadêmico de 500 jovens do país, mostra que os estudantes tiram notas mais altas em inglês proporcionalmente ao número de horas que jogam videogame semanalmente: mais horas, melhores notas. Pelo relatório, os alunos do Ensino Médio que ficam ao menos 15 horas semanais têm uma nota média em inglês de 8,79 pontos (de no máximo de dez), enquanto os que não jogam tiram 7,28.

Por gênero, os meninos entre 16 e 18 anos conseguem notas mais altas do que as meninas, já que, em geral, jogam muito mais do que elas.

O videogame que mais contribui ao aumento do nível de inglês é o que o jogador assume um papel, assim como os de aventura. Soma-se a esses os que permitem jogar online com jovens de outros países, já que a comunicação costuma ser em inglês.

O favorito entre os estudantes finlandeses é o “World of Warcraft”, criado por Blizzard Entertainment em 2004 e que já conta com mais de 12 milhões de usuários no mundo todo.

“A relação entre os videogames e as notas escolares é tão indiscutível que é importante reconhecer sua importância na hora de aprender idiomas”, explica Sanna-Kaisa Tanskanen, catedrática de inglês da Universidade de Helsinque.

“Atualmente, os professores usam a internet para mostrar material aos alunos, como por exemplo, vídeos no “YouTube”, mas é algo passivo. Seria preciso incentivar o uso ativo do videogame entre todos os alunos, principalmente para as meninas que não jogam fora de aula”, acrescenta.

Para Sanna-Kaisa, são recomendáveis os jogos online entre vários jogadores, já que os mesmos permitem que os jovens usem sempre o inglês, o que é fundamental para a aprendizagem de uma língua estrangeira.

