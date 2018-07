Além dos televisores, destaque da empresa na CES é o recém-lançado console portátil Vita

LAS VEGAS – As operações de videogames da Sony, com o recém-lançado console portátil Vita à frente, serão cruciais para que a empresa recupere a lucratividade, disse Kazuo Hirai, executivo selecionado para substituir Howard Stringer como presidente da empresa, na terça, 10.

Mas a maior marca japonesa de bens eletrônicos de consumo mantém seu compromisso para com os televisores, apesar de prever um oitavo ano consecutivo de prejuízos, disseram Hirai e Stringer a jornalistas em um debate com a imprensa durante a feira Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas.

“A televisão é o lar. Queremos sustentar o televisor como peça central das casas”, disse Stringer. “A televisão, em nossa estratégia de quatro telas, continua a ser a ferramenta mais poderosa junto à audiência, e temos só de fazer um trabalho melhor para extrair lucro dela”, acrescentou o executivo, em referência à estratégia da companhia de oferecer entretenimento em celulares inteligentes e tablets, além de computadores pessoais e TVs.

A Sony, acrescentou Stringer, está preparada para enfrentar o desafio se a Apple ingressar no setor de TV. A companhia norte-americana uma década atrás derrubou a Sony da liderança no segmento de players de música, e hoje supera por larga margem a rival japonesa nos computadores pessoais e tablets.

Em novembro, a Sony fez um alerta sobre um quarto prejuízo anual líquido consecutivo, no valor de 90 bilhões de ienes (US$ 1,2 bilhão), no ano fiscal que se encerra em março de 2012, em função dos problemas de sua divisão de televisores.

Em Las Vegas, a Sony está destacando os modelos de TV Crystal LED, com melhor contraste e gama mais ampla de cores do que os modelos de cristal líquido, enquanto os rivais sul-coreanos Samsung Electronics e LG Electronics atraem atenção com televisores OLED (diodos orgânicos emissores de luz) que planejam colocar no mercado em breve.

Televisores inteligentes dotados de conexão com a Internet e novas ofertas de equipamento e conteúdo 3D tiveram destaque nos estandes das maiores companhias de eletrônica presentes ao evento.

