Ministério da Justiça anuncia participação no IARC para flexibilizar e facilitar venda de jogos e apps em lojas virtuais

SÃO PAULO – Nesta quinta-feira, 24, em coletiva de imprensa às vésperas da Brasil Game Show, o Ministério da Justiça anunciou que o Brasil participará do IARC (International Age Rating Coalition), sistema internacional que flexibilizará e facilitará a venda e a classificação indicativa de jogos digitais e aplicativos em 36 países – incluindo EUA, Canadá (que usam o ESRB) e União Europeia (que usam o PEGI) e Alemanha (que, apesar de pertencer à UE, tem seu próprio sistema, o USK).

O sistema pretende reduzir o tempo de análise para classificação indicativa de 30 dias para apenas 5 minutos, através de um formulário que será preenchido pelo desenvolvedor assim que ele tentar incluir seu programa em uma loja virtual. No questionário, estão presentes perguntas gerais sobre a presença de sexo, violência e linguagem ofensiva, entre outros. Caso a resposta seja afirmativa, o formulário pede mais detalhes sobre o assunto. No caso de violência, por exemplo, é perguntado se há sangue e exposição de armas na tela, por exemplo.

Ao final do formulário, são fornecidas diferentes classificações indicativas – uma válida para cada sistema diferente de classificação. Não se trata de uma união de critérios: é possível que um jogo seja classificado como Mature (para maiores de 17 anos nos EUA) e indicado para maiores de 12 anos no Brasil. O sistema não tem custos para o desenvolvedor, que receberá uma senha para seu programa. Essa senha poderá ser reutilizada quando ele incluir seu programa em outra loja.

Transição

A partir de agora, as lojas de aplicativos deverão procurar o Ministério da Justiça para implementar o sistema. Há liberdade para que elas mantenham suas próprias classificações indicativas, desde que apareça a feita pelo MJ. Por enquanto, o governo espera planos de adaptação das lojas – em especial, de Play Store (Google) e App Store (Apple), que tem milhares de aplicativos. O Firefox OS, implementado pela Vivo nessa semana, já conta com o novo sistema. Caso as lojas não implementem o sistema após prazo dado pelo acordo feito com o MJ, serão implementadas multas, da mesma maneira que acontece com lojas físicas.

“A ferramenta tornou-se necessária na medida que o mercado começou a migrar da mídia física para a distribuição digital. Ficou muito difícil lidar com isso”, diz Rafael Vilela, especialista em jogos do Ministério da Justiça. “Outra vantagem é que o sistema evita erros humanos. Mas, caso existam reclamações, enganos ou má fé dos desenvolvedores, que nós poderemos perceber por denúncias e amostragem, o jogo será avaliado pessoalmente”, diz.

A medida, entretanto, não valerá para jogos físicos que também tenham distribuição digital. “Se uma classificação errada for feita em mídia física, é preciso fazer recolha do jogo e nova reetiquetação, em um processo que pode levar 2 meses. Além disso, no caso de grandes lançamentos como o ‘GTA V’, o recall aconteceria depois de que muitas unidades tivessem sido vendidas, de maneira que preferimos continuar dessa maneira”, explica Vilela