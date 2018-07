Que tal aproveitar os clássicos do passado no seu PC? A empresa Reflex Audio Systems lançou um controlador igualzinho aos antigões da era Atari 2600. O controle transparente tem interface USB e ainda um LED azul que é acionado quando o dispositivo é plugado. Ele funciona sem drivers no Windows Vista/XP.

O bacana é que o controle vem com um brinde genial. Um CD-ROM contendo o emulador Stella para múltiplas plataformas e 80 jogos 100% legais para rodar no seu PC.

Emuladores são programas que imitam o funcionamento de videogames e computadores e permitem que os jogos e programas feitos para outros aparelhos rodem em PCs, videogames e smartphones.

O controle, com o emulador e os 80 jogos, custa US$ 30, e pode ser enviado para o Brasil. O site inclusive aceita PayPal. Com o envio, o aparelho custa pouco mais que US$ 40.

O mais bacana: sem a carapaça plástica, a plaquinha controladora do controle pode ser usada em máquinas de fliperama montadas com PCs dentro. Assim, basta rodar o emulador MAME, conectar os botões e alavanca de controle à plaquinha e sair jogando como se fosse no Século XX. Retrô-chic, não?