A recém-fundada empresa Spawn Labs revelou ao mundo esta semana uma tecnologia que pode revolucionar a forma como os gamers jogam: o Spawn HD-720, que permite ligar qualquer computador do mundo ao videogame instalado em sua casa – através de uma boa conexão de internet banda larga.

Tudo que o jogador precisa é de um dos videogames compatíveis com o sistema (Xbox, Xbox 360, Playstations 2 e 3, e Gamecube) e um computador conectado e com o Spawn Player instalado – além do aparelho Spawn HD-720 e adaptador.

O Spawn HD-720 funciona através de um tipo de streaming do jogo que, segundo a fabricante, possui baixa latência e alta definição de vídeo a áudio, garantindo uma experiência bastante próxima do jogo “ao vivo”.

Além de jogar remotamente, o Spawn HD permite também que você jogue, do seu videogame, com outras pessoas conectadas remotamente pelo sistema em modo multiplayer. O aparelho já está a venda no site oficial da empresa por 199,95 dólares (adaptador não incluso).