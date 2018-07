Jogue seus livros no ciberespaço

Você já deve conhecer a Estante Virtual, aquele portal que reúne sebos de todo o Brasil e disponibiliza para venda online o acervo gigantesco deles todos juntos – hoje são mais de 20 milhões de livros. Esses mesmos caras lançaram hoje um projeto de troca de livros. Se você tem um livro usado e doa a um sebo cadastrado, ganha créditos para comprar no site. E, como diz a própria Estante Virtual, “nada de R$ 1 por livro”. Eles dão 25% do valor do livro atualmente nas bancas.

05/06/2009 | 18h20

Por Lucas Pretti - O Estado de S. Paulo