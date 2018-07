(Explicação rápida do funcionamento do Tetris – no caso de, por algum motivo inexplicável, você nunca ter jogado: peças em formatos diferentes descem na tela, o jogador deve fazer com que elas se encaixem alinhadamente, completando uma linha horizontal. Feito isso, a linha desaparece e o jogador pontua)

A ideia do Twetris é : seguir e deixar de seguir pode fazer com que o indivíduo também passe a ser seguido, partindo do princípio que, vendo a sua notificação no e-mail, passará a te seguir também. Estranho, mas possível e, pior, dá certo. O TechCrunch conta que o perfil do programador que criou e testou o Twetris fez com que seu números de seguidores passasse de 100 para cerca de 450.

Infelizmente, o Twitter enviou nota ao programador dizendo que a prática de gerar follow/unfollow automaticamente contrariava os Termos de Uso do site. O game agora está desativado, mas, para nós, resta o vídeo: