Criador do antivírus McAfee é procurado pela polícia Belize; boatos de que tinha sido preso circularam neste domingo

John McAfee FOTO: Reuters

SÃO PAULO – John McAfee, empresário criador do conhecido antivírus que leva seu nome, desmentiu os boatos de que teria sido preso na fronteira entre Belize e o México. McAfee está sendo procurado pela polícia de Belize como parte da investigação sobre o assassinato de seu vizinho, ocorrido em 12 de novembro.

Em um post intitulado “estou seguro”, o empresário declarou não estar mais em Belize, “mas ainda no meio do mato”. Ele disse estar em companhia de dois jornalistas da revista Vice, que devem soltar mais tarde um post com vídeo sobre o assunto.

McAfee tinha um histórico de desentendimento com o vizinho, o também americano Gregory Faull. O movito das brigas eram os cachorros de McAfee. Um pouco antes da morte de Faull, os cachorros haviam sido envenenados.

Mesmo foragido, o empresário tem mantido uma presença online ativa, através de um blog oficial e do Twitter. Chegou a ser entrevistado pela CNN também.

A polícia de Belize declarou ao New York Times que McAfee não tem porque fugir, uma vez que só querem lhe fazer algumas perguntas.

McAfee disse que o caso é uma armação das autoridades de Belize que enxergariam nele uma ameaça política.