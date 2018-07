O Governo da Jordânia fechou na terça-feira um acordo de 10 milhões de dólares com o Google. O acordo garante o uso de publicidade através de palavras-chave em buscas do site.

O Rei Abdullah II, de educação ocidental, é um entusiasta da internet que tem desesperadamente tentado transformar seu país desprovido de recursos naturais em um clube regional de alta tecnologia.

O setor de tecnologia contribuiu com cerca de 20% de todo o PIB do país nos últimos dois anos, fazendo com que ele seja um dos maiores geradores de renda da Jordânia. No ano passado, o Yahoo assumiu o controle do Maktoob.com, o maior provedor de conteúdo do mundo árabe.

O acordo garante que o Google deve reinvestir US$ 2,5 milhões — um quarto do valor total negociado — no mercado jordaniano. O dinheiro deve ser gasto em diferentes projetos, incluindo treinamento de estudantes em publicidade online e uma oficina de criação para startups de mídia digital.

O Ministro da Tecnologia jordaniano Marwan Jumaa afirmou que o acordo vai ajudar a acelerar o crescimento do setor através da transferência de conhecimento do Google para as empresas locais, “um conhecimento crucial para se ter nesses tempos”. O Vice-presidente do Google, Carlo D’Asaro Biondo, disse que a Jordânia terá grande exposição digital.

Segundo declaração do Google, 10 empresas jordanianas serão capazes de alcançar consumidores globais com mais eficiência através de serviços do Google. Entre elas estão as linhas aéreas Royal Jordan, o Conselho de Turismo Jordaniano e outras entidades governamentais.

