O engraçado é que junto dessa notícia os blogs de tecnologia estão publicando uma imagem com o projeto desse novo gadget da Sony, híbrido de celular e PSP. Só que a imagem aparentemente parece ter sido tirada de um infográfico de uma revista portuguesa, em uma reportagem que “previa” quais produtos poderiam se tornar realidade em 2008 (!!!). O que os gringos também não perceberam é a frase escrita no fim do texto: “Probabilidade de vir a existir: 35%”.. Olha só.

Outra coisa. A SonyEricsson já tem um celular para jogos. É o F305, que acelerômetro para imitar precariamente os comandos do Wii e um design parecido com um controle de videogame. Fizemos até o teste dele aqui no Link no começo do ano. Se depender dele, a Sony ainda está bem longe de ter um celular-console, porque os jogos do F305 são beeem tosquinhos.