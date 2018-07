O presidente da News Corp, Rupert Murdoch, um dos defensores mais ardentes da imprensa tradicional, apresentou nesta quarta-feira o primeiro jornal criado especialmente para tablets, como o iPad. “Novos tempos pedem um novo jornalismo”, afirmou.

The Daily, jornal eletrônico disponível nos Estados Unidos, aborda desde política nacional norte-americana a esportes e custa US$ 0,14 por dia, US$ 0,99 por semana ou US$ 39,99 anualmente. Nas duas primeiras semanas, o jornal será oferecido como cortesia pela operadora Verizon.

Rupert Murdoch (à dir.) cumprimenta o vice-presidente da Apple Eddy Cue durante o lançamento do ‘The Daily’. FOTO: Brendan McDermid/REUTERS

Com o lançamento, a News Corp faz uma grande aposta de que começar um jornal do zero com foco nos tablets pode ajudar a reviver a indústria da mídia, atacada pela diminuição da receita da publicidade e pelos menores índices de leitura. Há apenas três anos, Murdoch desembolsou perto de US$ 6 bilhões na compra do Dow Jones, que publica o Wall Street Journal.

Murdoch afirmou que a companhia investiu cerca de US$ 30 milhões no desenvolvimento do The Daily. Ele disse que o jornal tem um custo semanal inferior a US$ 500 mil por semana para ser mantido e que mediria seu sucesso ao “vender milhões de assinaturas”.

“Nossas ambições são muito grandes, mas nossos custos são muito pequenos”, afirmou. O editor Jesse Angelo disse que as notícias do The Daily terão, além do texto, fotos e vídeos em alta definição, além de elementos interativos e espaços clicáveis.

Segundo o TechCrunch, no entanto, o The Daily falha ao excluir funções sociais básicas, como links externos. O leitor pode compartilhar notícias no Facebook ou Twitter, mas mesmo as funções de personalização da leitura são limitadas — apenas a seção de esportes pode ser customizada.

