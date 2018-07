O jornal digital da News Corp projetado para o computador tablet iPad, da Apple, deverá ser lançado nas próximas duas semanas e custará US$ 0,99 por semana, anunciou um executivo do conglomerado de mídia.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A publicação digital, chamada de The Daily, estará inicialmente disponível apenas nos Estados Unidos e representa a mais recente tentativa da News Corp para forçar os leitores a pagarem por notícias online e pelo investimento em jornalismo, uma estratégia que está sendo observada de perto pelo mercado.

“Deverá ser lançado nas próximas duas semana, espero”, disse James Murdoch durante uma conferência de mídia em Munique.

No início deste mês, a News Corp havia anunciado que a publicação seria disponibilizada em 19 de janeiro.

No ano passado, a News Corp colocou as edições online do Times de Londres e do News of the World atrás de sistemas de cobrança, impedindo o acesso por não assinantes.

Murdoch afirmou que a resposta dos leitores tem sido positiva e que a companhia vai divulgar números de assinantes em cerca de seis semanas.

“Claro, nossa audiência caiu dramaticamente, mas o engajamento da audiência é muito forte e nossos anunciantes estão satisfeitos”, disse o executivo.

A News Corp está tentando comprar os 61% que ainda não possui da emissora britânica via satélite BSkyB por cerca de 8 bilhões de libras (US$ 13 bilhões), estratégia que tem gerado preocupações sobre a concentração da mídia no Reino Unido.

/ Georgina Prodhan (REUTERS)