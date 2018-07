A News Corp vai lançar o aguardado jornal digital dedicado ao iPad no dia 2 de fevereiro, duas semanas depois do esperado.

O presidente da News Corp, Rupuert Murdoch, e o vice-presidente de serviços de internet da Apple, Eddy Cue, vão fazer o lançamento do The Daily, como é chamado o jornal para tablets, em um evento no Museu Solomon Guggenheim, em Nova York.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O convite do evento, enviado por e-mail à imprensa nesta quinta-feira, 27, acaba com semanas de especulação entorno do jornal digital.

O lançamento estava programado para ocorrer em São Francisco anteriormente no dia 19 de janeiro, com a presença de Murdoch e do CEO da Apple, Steve Jobs. Mas o evento foi adiado por causa de falhas técnicas, de acordo com fontes próximas ao evento.

Dias depois, a Apple anunciou que Jobs tiraria uma licença média pela terceira vez desde 2004.

O The Daily vai custar US$ 0,99 por semana, disse o executivo da News Corp James Murdoch.

A News Corp está fazendo uma aposta grande ao construir um jornal desde o início dedicado aos tablets, para ajudar a reacender mercado de notícias.

A publicação digital, que estará disponível inicialmente apenas nos Estados Unidos, representa a mais recente tentativa da News Corp de fazer os consumidores pagarem por notícias online e apoiar o investimento no jornalismo — uma estratégia que está sendo observada de perto.

Empresas de revistas e jornais esperam que tablets como o iPad e o Galaxy Tab da Samsung possam despertar o interesse dos consumidores e reacender um negócio afetado pelo declínio da circulação e das receitas com publicidade.

Muitos jornais, por exemplo, estão experimentando modelos com algum tipo de pagamento para acessar notícias online e novas fontes de receita com publicidade. Os anúncios online em jornais nos Estados Unidos representam apenas 11% do total de publicidade das empresas, de acordo com os últimos dados da Newspaper Association of America.

No início da semana, foi lançado o site de notícias personalizadas Ongo, que têm participação das empresas por trás dos jornais New York Times e Washington Post, em uma tentativa de fazer os leitores pagarem por notícias na internet. O serviço de assinatura é acessível apenas por navegadores, smartophones e tablets.

/ REUTERS