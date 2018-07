SÃO PAULO – O jornalista inglês Glenn Greenwald, um dos responsáveis pela revelação das denúncias do informante Edward Snowden no jornal inglês ‘The Guardian’, participará da 12ª edição de Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, que em 2014 homenageará o escritor Millôr Fernandes.

Glenn Greenwald participará da mesa “Liberdade, Liberdade” junto com o documentarista Charles H. Ferguson, responsável pelo documentário vencedor do Oscar “Trabalho Interno”, que versa sobre as causas da crise econômica que abateram os EUA (e o mundo todo) em 2008. A mesa leva o nome de uma peça de teatro de Millôr Fernandes.

De acordo com o curador da edição 2014 da feira, o jornalista e escritor Paulo Werneck, o principal eixo da FLIP neste ano é a crítica ao poder. Os ingressos para a festa conmeçam a ser vendidos no dia 2 de junho pela internet, no site da Tickets for Fun. Para assistir cada mesa, é preciso pagar R$ 46.