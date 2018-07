PARIS – Um jovem francês, de 19 anos, morreu afogado ontem em Béganne, no noroeste da França, ao tentar cumprir um “desafio” no Facebook, fato que virou moda e se espalhou pela rede social na França, informou nesta sexta-feira a promotoria.

“O jovem se afogou após se atirar na água com sua bicicleta ao cumprir o desafio ‘Á l’eau ou au resto’ (no Facebook)”, indicou o porta-voz da promotoria, Igor Souchu, que qualificou a prática como uma “brincadeira dramática e estúpida”.

A prática do “À l’eau ou au resto” (À água ou ao restaurante, em livre tradução) consiste no cumprimento de um curioso desafio, no qual uma pessoa deve registrar um mergulho nas águas de um lago, rio, piscina ou mar – em algumas ocasiões com pretextos humanitários ou caridosos.

Na sequência, dentro desta “brincadeira”, o indivíduo deve publicar o vídeo em Facebook e desafiar três amigos a fazer o mesmo nas próximas 48 horas. No caso dos amigos não aceitarem ou não cumprirem tal missão, eles devem pagar um jantar ao desafiante.

Essa não é primeira vez que o desafio “À l’eau ou au resto” acaba em tragédia. No final do último mês de maio, um jovem se feriu gravemente na cabeça na cidade de Wimereux, no oeste do país, um acidente que, segundo os médicos, poderá lhe deixar sequelas irreversíveis.

