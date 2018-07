Gastando apenas US$ 30 por mês para economizar e criar empresa própria, ninguém percebeu a sua presença

Eric Simons no prédio da empresa FOTO: Reprodução / Mashable

SÃO PAULO – Um jovem de 19 anos tentou uma forma de empreendedorismo diferente: sem ninguém perceber, morou dois meses na sede da AOL, na cidade de Palo Alto, Califórnia. A informação é do site Mashable.

—-

Eric Simons nem era funcionário da companhia, mas tinha participado de um projeto de incubação de empresas chamado “Imagine K12″ e, devido a isso, ganhou acesso ao prédio. Dormia nos sofás do escritório, comia no refeitório e até utilizava a academia todas as manhãs.

Em sua estadia, o jovem trabalhava no projeto “Class Conect“, uma startup que criou para ajudar professores a ensinar de maneira mais efetiva.

Utilizando os recursos e infraestrutura da AOL, Simons se mantinha com apenas US$30 por mês. Após dois meses, foi pego por um gerente e expulso da empresa.