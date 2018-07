Tendência é motivada em grande parte por chegada dos pais na rede; muitos estão migrando para o Twitter

SÃO PAULO – O Facebook pode estar presenciando um êxodo de jovens. A tendência de adolescentes usarem menos a rede social já vem sendo observada há algum tempo nos EUA. Ela é motivada em grande parte pela chegada na rede dos pais desses jovens.

Uma nova pesquisa americana confirma o movimento e aponta para onde qual rede social muitos desses jovens estariam indo: o Twitter. O levantamento foi conduzido pelo Pew Research Center e comparou a adesão às duas redes: se no Facebook, o número de usuários teens de 2011 e 2012 se manteve nos mesmos 94%, no Twitter ele subiu de 16% para 24%.

O site do instituto Pew publicou amostras de declarações ouvidas pelos pesquisadores. Sobre ser amigo dos pais no Facebook, um adolescente disse: “É uma droga… porque aí [os pais] começam a fazer perguntas do tipo ‘por que você está fazendo isso ou aquilo. Se não tenho privacidade em casa, pelo menos eu acho que deveria ter privacidade numa rede social”.

Entre outros motivos ouvidos pela pesquisa estavam presença cada vez maior de adultos, excesso de compartilhamentos e “drama” demais. “Estou dividindo coisas”, disse outra jovem, com 16 anos. “O Instagram é mais para fotos. O Twitter é mais para dizer o que você está pensando. O Twitter é mais espontâneo”.

Outros resultados da pesquisa indicaram que os jovens estão compartilhando mais nas redes sociais do que antes. Por exemplo, o número de usuários adolescentes que tornou público seu endereço de email subiu de 29%, em 2006, para 53% no ano passado.