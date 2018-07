SÃO PAULO – Dois jovens do condado de Norfolk, na Inglaterra, resolveram conferir se o iPhone 6 Plus entorta facilmente mesmo ou não. Conhecido como Bendgate, o caso surgiu a partir de reclamações de usuários que notaram que o aparelho entorta após passar algumas horas no bolso da calça. Testes foram feitos e conclusões diferentes foram tiradas.

O primeiro, feito pelo canal Unbox Therapy, concluiu que havia uma fragilidade evidente no eletrônico, que permitia que ele entortasse de forma considerável sem muito esforço.

Sites e blogs, inclusive a americana Wired, concluíram o mesmo. A respeitada Consumer Reports, no entanto, fez o teste não só com o iPhone 6 Plus, mas também com iPhone 6, iPhone 5s, LG G3, Galaxy Note 3 e o HTC One (M8) e afirma que para entortar o aparelho da Apple, é necessário muita força. Na comparação, o iPhone 6 Plus é mais resistente que o iPhone 6 e o HTC One, mas perde para os demais, sendo o Galaxy Note 3 o campeão do teste.

Os jovens britânicos questionam funcionários da loja da Apple ao final do vídeo que afirmam se tratar de “rumores da internet” e que o aparelho não entorta. Os amigos autores do vídeo, no entanto, dizem ter provado que não só entorta como a tela “pula para fora” do corpo do aparelho. Isso antes de “fugir de lá rapidamente” para não serem pegos e ter de pagar pelo aparelho, como diz o rapaz.

A Apple já se pronunciou e disse que os novos iPhones passaram por testes rigorosos e que, sob condições de uso normais, não é comum que os aparelhos entortem.

Confira o vídeo:

Eles não foram os únicos. Um investor de Wall Street fez o teste em uma loja de operadora local e opina que “o bendgate é ridículo” e que o iPhone 6 Plus não entorta.