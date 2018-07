Tribunal da Alemanha aceitou pedido da Apple para interromper as vendas do tablet Galaxy Tab 10.1 no país

DÜSSELDORF – A Justiça alemã atendeu nesta sexta-feira, 9, a um pedido da Apple para proibir as vendas do tablet Galaxy Tab 10.1, da Samsung, no país que é a maior economia da Europa.

A Samsung, que afirma que vai recorrer da descisão, está envolvida desde abril em uma disputa com a Apple quanto a patentes de tablets e smartphones. Os aparelhos da linha Galaxy são vistos como os principais rivais dos dispositivos móveis da empresa norte-americana.

O Galaxy Tab 10.1 (à esq.), da Samsung, e o iPad 2, da Apple, no tribunal de Düsseldorf, na Alemanha. FOTO: ROLF VENNENBERND/EFE – 25/08/2011

A fabricante afirmou estar desapontada com a decisão do tribunal e que acredita que ela restringe a inovação do design e o progresso da indústria.

A empresa também disse que pretende usar todas opções legais, incluindo ampliar a pressão sobre a Apple pelo que chamou de violação das suas patentes de tecnologia sem fio.

Craign Cartir, analista da consultoria Frost & Sullivan, disse que, embora a decisão desta sexta não tenha um grande efeito sobre a Samsung, ela pode abrir um precedente para outros tribunais e pode ter repercussões em outras batalhas judiciais pelo mundo.

“Tem ocorrido uma corrida armamentista pelas patentes no mundo, o que tem provocado uma valorização das carteiras de patentes, incluindo o leilão de US$ 4,5 bilhões das patentes da Nortel”, disse Cartier. ”As empresas podem começar a questionar se o valor das patentes não é apenas mais uma bolha a espera de estourar.”

Ainda nas lojas. A interrupção temporária nas vendas declarada pelo tribunal impede a filial da Samsung de vender o Galaxy Tab 10.1 na Alemanha. Mas os lojistas, como a rede de lojas de eletrônicos Media Markt, ainda poderão vender os estoques atuais do aparelho e também poderão comprar novos estoques diretamente da matriz da Samsung na Coreia do Sul.

A Media Markt afirmou que ainda é cedo para dizer se a decisão vai afetar seus negócios.

O especialista em patentes Florian Mueller disse em seu blog que a proibição das vendas da filial da Samsung na Europa não terá consequências práticas.

A filial alemã também não poderá vender tablets em outros países europeus, excluindo a Holanda, onde a Apple pediu um processo paralelo.

Na decisão, a juíza Johanna Brueckner-Hofmann disse no tribunal de Düesseldorf que a impressão é de que o tablet é muito semelhante ao design do iPad.

Em uma batalha mundial sobre propriedade intelectual, a Apple alega que a linha Galaxy de smartphones e tablets copia “nos mínimos detalhes” o iPhone e o iPad, e abriu processos contra o grupo sul-coreano nos Estados Unidos, na Austrália, na Coreia do Sul e na Europa.

A Samsung, cujos tablets usam o sistema operacional Android, do Google, também abriu processos contra a Apple.

