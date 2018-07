Cantor aparece na janela durante o MuchMusic Video Awards em Toronto. FOTO: Mike Cassese/REUTERS

Incomodado com as constantes quedas do Twitter? Culpe Justin Bieber. Um funcionário do serviço de microblogging revelou a um blogueiro americano que, a qualquer momento do dia, pelo menos 3% dos servidores ficam ocupados pela atividade ao redor do perfil do astro adolescente.

Bieber conta com mais de 5 milhões de seguidores, e frequência quase diária de posts. O blogueiro Dustin Curtis ainda revelou que alguns dos perfis mais populares da rede social possuem servidores dedicados — e não são apenas as celebridades que contam com o privilégio.