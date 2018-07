O cantor Justin Bieber foi premiado nesta terça-feira com seu primeiro Webby, que celebra os melhores da internet.

O artista de “Se Beber, Não Case”, Zach Galifianakis, foi a pessoa a vencer mais prêmios graças a seu seriado “Entre Dois Fetos”.

O site Funny or Die, fundado por Will Ferrel e Adam McKay, teve oito vitórias.

O prêmio Webby apresentou duas categorias de vitoriosos — o The Webby Award, julgado pela Academia Internacional de Artes Digitais e Ciências, e o People’s Voice Award, escolhido pelo público.

Bieber recebeu o People ‘s Voice Award pelo vídeo de comédia “Justin Bieber Takes Over Funny Or Die”.

Entre os vários vencedores estão a ex-atriz de “Friends” Lisa Kudrow com sua série “Web Therapy”, o aplicativo para iPhone Angry Birgs e o site do jornal New York Times.

Conan O ‘Brien, apresentador de um talk show, o rapper Snoop Dogg, Jim Carrey, o Twitter, o Skype e o Hulu estiveram entre os outros vencedores em uma competição que envolveu de tudo, desde sites até publicidade interativa e mídia, filmes, vídeos e aplicativos para aparelhos móveis.

Os vencedores do 15o prêmio Webby receberão seus troféus em uma cerimônia em Nova York, dia 3 de junho.

Os organizadores afirmaram que receberam quase 10 mil votos para o prêmio deste ano.

(Reuters)