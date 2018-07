Com lançamento nesta semana, rede quer atender necessidades dos jovens que não são contempladas por sistemas atuais

SÃO PAULO – Depois de vir ao Brasil realizar dois shows e perder o posto de perfil mais seguido no Twitter para Katy Perry, Justin Bieber investiu US$ 1,1 milhão no desenvolvimento de uma rede social para adolescentes.

Inicialmente chamada de “Shots of Me”, a rede supostamente será capaz de lidar com necessidades deste público que não estão sendo atendidas pelas redes sociais atuais.

Criada pela Rocklive, uma companhia de jogos mobile, há pouco revelado sobre a rede social e o aplicativo que a acompanhará, a ser lançado ainda nesta semana na App Store.

Bieber não é a única persona famosa que investiu no Shots of Me, estando acompanhado do boxeador Floyd Mayweather, e do investidor-anjo Tom McInerney.

De acordo com a revista Fortune, este é o primeiro investimento de Bieber em redes sociais – mas não em startups. Em maio do ano passado, Bieber foi capa da Forbes, em matéria que destacava seus investimentos no Tinychat e no Spotify.