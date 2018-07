O ídolo adolescente da música pop Justin Bieber tornou-se alvo de mais um ataque na rede. Depois de ser “mandado” para a Coreia do Norte por usuários do 4chan (que votaram na ditadura asiática como lugar favorito para a próxima turnê do cantor), agora foi a vez dos vídeos no YouTube, inundados com comentários agressivos, além de links e banners para sites de pornografia.

Para hackear os comentários em páginas do YouTube foram atacadas vulnerabilidades em Cross-site scripting (XSS), consideradas relativamente simples. Assim que o ataque começou a ganhar tamanho e aparecer no Twitter, o Google desativou os comentários em todas as páginas, e em cerca de duas horas a falha já havia sido resolvida.

Justin Bieber é o alvo favorito dos hackers em 2010. No mês passado, uma campanha de “Google bombing” (a repetição de um mesmo termo ofensivo em buscas e links) levou a frase “justin bieber sífilis” ao ranking de expressões mais populares no buscador, o Google Trends.