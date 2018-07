O cantor e ator Justin Timberlake viverá Sean Parker – um dos co-fundadores do Napster – no filme sobre a criação da rede social Facebook.

“The Social Network” (“A Rede Social”) está sendo produzido pelo ator Kevin Spacey (“Beleza Americana”) e tem roteiro de Aaron Sorkin (do seriado “The West Wing”).

O elenco ainda conta com Jesse Eisenberg (“A Lula e a Baleia”) no papel do fundador do Facebook Mark Zuckerberg, e Andrew Garfield (“A Outra”) como o co-fundador Eduardo Saverin.