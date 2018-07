O vazamento de uma versão inacabada da música “Lost in the world” do último trabalho de Kanye West provocou uma reação irada do música em seu Twitter, que decidiu parar de distribuir gratuitamente suas músicas pelo perfil para os seguidores, como estava fazendo.

West anunciou no Twitter que suspenderá a iniciativa “Good Fridays”, em que disponibilizava uma música a cada sexta-feira.

“Era de esperar que, por causa das músicas gratuitas, as pessoas respeitassem para não vazar nada”, disse ele em mensagem no Twitter nesta quinta-feira, 30.

“É um desastre que um pirata consiga estregar a diversão de todo mundo. Eu gosto de ficar um ano dedicado para terminar minhas canções e colocadas em circulação”, continua a mensagem, em referência às músicas do último álbum do polêmico cantor, ainda sem data de lançamento.

O disco, que não tem título definido, contou com a participação de Soulja Boy e de Kid Cudi.

O temperamento de West está se tornando um marca do artista, depois que ele arrebentou o microfone da jovem Taylor Swift durante a entrega dos prêmios do MTV Video Music Awards no ano passado. Taylor havia ganhado o prêmio de melhor vídeoclipe do ano e Kanye dizia que Beyoncé merecia mais o prêmio.

West pediu desculpas para a cantora recentemente por causa do episódio.

