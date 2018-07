Os convidados do debate ‘Blogs, Mídias Sociais e Política’, realizado neste sábado (30) na Campus Party, foram pegos de surpresa pela visita inesperada do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Já que estava lá, ele foi cobrado pela inexistência de blog oficial no portal da Prefeitura. “Teremos sim um blog da Prefeitura”, respondeu.

Segundo o prefeito, hoje há diversos blogs, de secretários e de diversas áreas da administração municipal. “O caso do Rodrigo Garcia [secretário municipal de Modernização, Gestão e Desburocratização e que participava do debate] é um pouco mais demorado porque tentaremos integrar todos esses blogs”, afirmou.

Questionado pelo mediador do debate, o editor-chefe de conteúdo digital do Grupo Estado, Pedro Dória, sobre se os cidadãos poderiam fazer comentários na futura página, “Sim, por que não”, respondeu Kassab, provocando aplausos da platéia.

A reação deixou isolado o jornalista Jorge Henrique Cordeiro, responsável pelo Blog do Planalto, do governo federal. Cordeiro acabara de ser cobrado pelo fato de não haver espaço para comentários neste blog, apelidado também de ‘Blog do Lula’

(Alexandre Mello)