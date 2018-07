Vem aí mais uma empreitada para a música digital. Niklas Zennstrom e Janus Friis, criadores do Kazaa e do Skype, lançaram uma nova plataforma social de música em streaming.

O Rdio funciona com o modelo de assinatura: US$ 4,99 por mês para ter acesso a cinco milhões de músicas no computador, e US$ 9,99 para acessar também pelo celular.

O serviço ainda permite que os usuários postem críticas e sugestões de sons — mais ou menos como um Last.fm. Além do site, haverá também um aplicativo para iPhone e Blackberry.

O serviço, por enquanto, está restrito a convidados — e só funciona nos EUA.

