O jovem executivo Kevin Rose, de 34 anos, fundador do Digg e exemplo do empreendedorismo na web 2.0, decidiu renunciar à sua posição na empresa que ele mesmo criou em 2004. Quando foi lançado, em um mundo em que o Facebook, seu botão ‘curtir’, e o Twitter mal existiam, o Digg chamou a atenção ao desenvolver um sistema para reunir as notícias, vídeos e posts mais populares no momento publicados em blogs e sites de notícias — modelo que foi exaustivamente copiado por outras startups, incluindo no Brasil.

A revista Business Week chegou a estampar Kevin Rose na capa, destacado o sucesso do Digg. FOTO: REPRODUÇÃO

A saída de Rose foi noticiada na sexta, 18, pelo Techcrunch e confirmada pelo fundador do site em seu Twitter. Segundo fontes ouvidas pelo Techcrunch, Rose deixou a empresa e reuniu US$ 1 milhão para lançar um novo projeto, ainda desconhecido. Em 2008, também de acordo com o Techcrunch, o Google teria oferecido US$ 200 milhões pelo site — que nunca foi vendido — e depois retirado a oferta.

Rose já estaria se afastando da rotina da empresa desde o ano passado. Em agosto, ele deixou o cargo de CEO para um executivo da Amazon, Matt Williams. No mesmo mês, a empresa relançou o seu agregador de notícias para tentar recuperar a relevância que teve um dia.

Em junho, Rose foi notícia ao publicar no Twitter que o Google estaria planejando lançar uma rede social nova chamada de Google Me, o que nunca se confirmou.

Pelo Twitter, o fundador do Digg disse que ainda continuará a servir como conselheiro da empresa.