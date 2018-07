Cofundador do Digg deve integrar a equipe do Google Plus, diz o blog All Things Digital

SÃO PAULO – Kevin Rose, fundador do Digg, está indo para o Google, diz o blog All Things Digital, ligado ao jornal Wall Street Journal.

—-

Segundo a reportagem, que cita fontes anônimas, ele e alguns colegas de sua recém lançada startup Milk irão trabalhar para o gigante das buscas.

Já o TechCrunch defende que toda a empresa esteja sendo comprada.

Os rumores dão conta que, uma vez no Google, Rose integraria a equipe do Google Plus.

As especulações surgem um dia depois que o primeiro projeto da Milk, o aplicativo Oink, foi cancelado pelo próprio Rose, que se justificou dizendo que a empresa estava descontinuando o app, que estava em testes, para se focar em outras coisas.

Rose fundou o Digg, site de agrega links populares em 2044 com três colegas e deixou a empresa em março do ano passado para fundar a startup Milk.