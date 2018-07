AA Teoria de Tudo, em primeiro lugar entre os torrents de filmes mais baixados no Kickass Torrents. FOTO: Divulgação AA Teoria de Tudo, em primeiro lugar entre os torrents de filmes mais baixados no Kickass Torrents. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O popular site de compartilhamento de arquivos Kickass Torrents voltou ao ar em outro endereço, poucas horas depois de ter sido retirado do ar.

A página lista torrents para download de filmes, álbuns, aplicativos e jogos e é, evidentemente, alvo de perseguição dos detentores de direitos autorais das obras. O Kickass Torrents só fica atrás do Pirate Bay em termos de popularidade.

Até sair do ar, o site utilizava um domínio da Somália (Kickass.so), recurso que o deixaria mais longe do alcance de autoridades ocidentais. Desde a manhã desta segunda-feira, o endereço mostra só um aviso de página “não disponível”.

Horas depois, o Kickass Torrents voltou como Kickass.to, endereço que já havia usado no passado e cujo domínio pertence à ilha de Tonga.

Na semana passada, o Pirate Bay voltou ao ar dois meses depois fora do ar, trazendo na home a imagem de uma fênix no lugar do tradicional navio pirata.