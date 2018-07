SÃO PAULO – O portal de financiamento coletivo Kickstarter anunciou nesta segunda-feira,3, que os recursos prometidos para filmes, jogos e outros projetos criativos superaram a marca do bilhão de dólares.

“Aconteceu às 4h03 (horário dos Estados Unidos)” na segunda-feira, disse o presidente-executivo do Kickstarter, Yancey Strickler, à Reuters por telefone, acrescentando que as ofertas de recursos vieram “de todos os cantos do mundo”.

Ele afirmou que o número é o valor acumulado desde abril de 2009, quando o Kickstarter foi lançado como um meio para levantamento de recursos para projetos independentes que vão de filmes a shows e videogames e até aberturas de restaurantes.

Strickler citou que entre os projetos apoiados pelo Kickstarter está o documentário “The Square”, indicado para um Oscar. O filme trata da revolução na Praça Tahrir, que derrubou o líder egípcio Hosni Mubarak.

