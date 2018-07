O site estuda planos para chegar também a outros países que procuram o serviço

SÃO PAULO – A plataforma de crowfunding Kickstarter, antes restrita apenas aos moradores dos Estados Unidos, agora está disponível no Reino Unido.

De acordo com a nota divulgada pela empresa, já existem mais de 1500 pessoas trabalhando em projetos no país. Anteriormente usuários do Reino Unido utilizavam o site conseguindo algum endereço americano para o cadastro ser realizado.

A maioria das regras impostas aos americanos continua para os ingleses, desde taxas, prêmios e o formato tudo ou nada utilizado pelo Kickstarter – onde um projeto é obrigado atingir a meta estabelecida para receber o investimento.

Lançado em 2009 nos Estados Unidos, através da plataforma já foram financiados 70 mil projetos, movimentando um total de US$ 340 milhões. Cerca de 40% dos projetos iniciados conseguem alcançar a meta.

Para a BBC, Yancey Strickler, confundador da empresa afirmou que não há novas planos de expansão programados, mas eles estão pesquisando lugares onde existem muitas solicitações para o funcionamento do site.

