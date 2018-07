Autores poderão compartilhar o projeto com amigos antes de ele ir ao ar, a fim de obter opiniões e fazer melhorias

SÃO PAULO – Após atingir nesta semana a marca de 100 mil campanhas, o Kickstarter, maior site de crowdfunding do mundo, lançou nesta quinta-feira, 30, uma ferramenta para fazer com que esse número cresça ainda mais: o “project preview”.

A partir de agora, os criadores podem compartilhar seu projeto com colegas e amigos antes de lançá-lo na plataforma para ser financiado coletivamente, a fim de obter feedback sobre a ideia e o formato da campanha – o que lhes permitirá fazer adaptações e melhorias antes de colocar o projeto no ar.

“Não tem certeza de que o seu projeto está pronto para ir ao ar? Não sabe se suas recompensas são intrigantes? Nestas horas, é sempre bom se voltar aos seus amigos de confiança”, diz a empresa em seu blog.

No ato de inscrição de um projeto no site, o usuário poderá clicar no botão azul ”Get Preview Link” e enviar o link gerado a seus amigos, que abrirá para a mesma interface de quando o projeto for de fato lançado no Kickstarter. Na seção “Feedback”, as “cobaias” dos autores podem deixar sua opinião sobre o vídeo, a descrição do projeto e as recompensas aos colaboradores.

Também será possível enviar novas fotos como referência ou mesmo fazer alterações no texto. Os autores serão informados das sugestões por e-mail ou por notificações, caso possuam o app do Kickstarter para iPhone. O site alerta: “só envie o link para as pessoas de quem você quer ouvir feedback!”

A ideia é que os usuários da plataforma consigam perceber se o projeto está ou não pronto para ir ao ar, a fim de maximizar os casos de projetos bem-sucedidos do site. “Compartilhar seu projeto com amigos antes de lançá-lo é uma das melhores maneiras de obter feedback”, diz a empresa. “Ouvimos isso vez após vez dos criadores, e sabemos que é verdade pela nossa própria experiência.”

Lançado em 2009, o Kickstarter já lançou mais de 100 mil projetos em sua plataforma, com uma taxa de sucesso de quase 44%. Para financiar essas ideias, foram levantados US$ 535 milhões.

