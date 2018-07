Responsável pelo projeto pode escolher se quer feedback da equipe do Kickstarter ou lançar sua campanha imediatamente. FOTO: Reprodução Responsável pelo projeto pode escolher se quer feedback da equipe do Kickstarter ou lançar sua campanha imediatamente. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Kickstarter anunciou nesta quarta-feira, 4, duas mudanças para simplificar o processo de inscrição de projetos na plataforma, em um movimento que o aproxima do principal rival Indiegogo, até então conhecido por ter regras mais flexíveis para aceitar projetos.

A primeira novidade é uma simplificação das regras para um projeto ser aceito na plataforma. Desde que não seja ilegal, represente caridade ou não seja consistente o suficiente, o Kickstarter aceita a proposta.

A segunda é um novo recurso para lançamento expresso de um projeto chamado “Lançar Agora”, que coloca um projeto no ar imediatamente sem passar pelo crivo de profissionais do Kickstarter. Nem todas as pessoas poderão usar esse recurso. Um algoritmo criado pelo Kickstarter será responsável por tomar essa decisão.

Se aprovado, o responsável pelo projeto pode se escolher se quer um feedback da equipe do Kickstarter mesmo assim ou se quer lançar seu pedido de financiamento automaticamente.