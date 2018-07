Kim Dotcom sustentou briga em tribunais durante dois anos. FOTO: Hagen Hopkins/Getty Images Kim Dotcom sustentou briga em tribunais durante dois anos. FOTO: Hagen Hopkins/Getty Images

SÃO PAULO – Kim Dotcom, famoso por seu site Megaupload, está oficialmente quebrado. O empreendedor alemão, residente na Nova Zelândia, afirmou por Skype durante o evento unBound Digital que todo o dinheiro que tinha acabou nas mãos de advogados que se empenharam em sua defesa nesses últimos dois anos.

“Minha equipe jurídica se demitiu depois que eu fiquei sem grana. Gastei US$ 10 milhões para me defender. Eles sugaram todo o meu dinheiro”, disse. “Eu perdi minha fé na justiça. Trata-se apenas de ‘quem paga, vence’.”

Kim Dotcom foi preso em 2012 em sua mansão na Nova Zelândia durante uma operação cinematográfica da polícia e solto em fevereiro. O empresário é acusado de infringir direitos autorais com seu site Megaupload, que armazenava arquivos de terceiros e os disponibilizava para download.

Nesse meio tempo, Dotcom declarou seu amor ao povo brasileiro, disse que faria serviço de e-mail criptografado, fundaria partido político, criaria serviço de streaming, e declarou o fim de Hollywood.

Um ano após o Megaupload ser fechado, surgia o Mega, site de armazenamento de arquivos baseado em um sistema de criptografia – em um momento em que Snowden e as revelações sobre as invasões de privacidade do governo americano estavam em alta. A página recebe 50 milhões de usuários únicos diariamente e é responsável por 4% de todo o tráfego online do mundo.

Segundo Dotcom, o site é avaliado em US$ 210 milhões, mas não lhe pertence mais, mas sim à sua antiga esposa, da qual se separou há pouco. Sem dinheiro, a possibilidade de parar na cadeia já parece mais real ao alemão. Durante o evento, fez um pedido ao público que lhe assistia que evidencia a sua relação intrínseca com a internet: “Se eu voltar para a prisão, mandem cartões. Cartões com imagens de gatos.”