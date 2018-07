SÃO PAULO – Kim Dotcom, o criador do Megaupload, ataca outra vez. Depois de ser um dos maiores jogadores do mundo de Call of Duty, lançar um disco de dance music e começar outro serviço de compartilhamento de arquivos, o Mega, o alemão de 39 anos agora planeja lançar um partido na Nova Zelândia, o “Megaparty” (algo como “Partido Mega”, em tradução literal.

Apesar de não poder concorrer a eleições no país, o empresário almeja alcançar mais de 5% do eleitorado na Nova Zelândia, mirando em jovens e “gente preocupada com a internet. E há quem diga que Dotcom pode influenciar o resultado das eleições no país da Oceania.

“Dependendo de como atuar, o Megaparty pode atingir eleitores radicais, marginalizados e desiludidos, tendo um grande impacto em quem vai formar o próximo governo”, disse Bryce Edwards, cientista político da Universidade de Otago.

Além disso, Dotcom fará sua festa de aniversário em uma arena em Auckland para 12 mil pessoas – e de graça. O anúncio do partido foi feito através do Twitter.

Get ready for low blows and smear against me and my political party. My attackers are worried. They should be. We will get more than 5%.

— Kim Dotcom (@KimDotcom) January 11, 2014