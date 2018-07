A Amazon anunciou – com alarde, claro – que a última geração do e-reader Kindle é o produto mais vendido da história da loja. Os números totais não foram divulgados, mas a empresa afirma que o aparelho ultrapassou o antigo líder de vendas, o livro Harry Potter e as Relíquias da Morte, o último da série.

A empresa também informou que em 29 de novembro registrou recorde de vendas de Kindles em um só dia - 13,7 milhões de pedidos em todo o mundo, ou 158 por segundo.

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, disse em um comunicado que o sucesso do e-reader se deve, principalmente, ao baixo preço (a partir de US$139). Além disso, afirmou que o lançamento do iPad e de outros tablets não interferiram tanto assim nos números – segundo ele, tablets e e-readers não disputam exatamente o mesmo mercado.

“Estamos vendo que muitas pessoas que compram o Kindle já têm um tablet de tela LCD. Os consumidores estão usando o tablet com tela LCD para games, filmes e navegar na web. Já os Kindles eles usam para sessões de leitura”, disse Bezos.